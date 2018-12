WINNIPEG — Kyle Connor a trompé la vigilance de Cam Ward à deux reprises et les Jets de Winnipeg ont infligé un huitième revers d’affilée aux Blackhawks de Chicago, l’emportant 6-3,mardi soir.

Mark Scheifele et Tyler Myers ont tous les deux inscrit un but et une aide. Mathieu Perreault a lui aussi touché la cible, alors que Brendon Tanev a ajouté un but dans un filet désert pour les Jets (19-9-2). Dustin Byfuglien a contribué à la victoire des siens en obtenant trois mentions d’assistance.

À son huitième match — dont un septième départ — Laurent Brossoit, a repoussé 32 rondelles pour les Jets.

Dylan Strome, Dominik Kahun et Alex DeBrincat ont répliqué du côté des Blackhawks (9-18-5), qui ont encaissé un huitième revers consécutif pour la deuxième fois depuis le début de la saison. Patrick Kane a pour sa part obtenu deux aides. Ward a pour sa part fait face à 34 tirs.

Les Jets menaient 3-0 après 20 minutes de jeu, mais les Blackhawks ont réussi à combler le déficit de trois buts pour se donner une avance de 4-3, tôt en troisième période.