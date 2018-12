ST. PAUL, Minn. — Voici cinq moments marquants du match disputé mardi soir au Xcel Energy Center entre le Canadien de Montréal et le Wild du Minnesota.

À force de dominer, le Wild ouvre la marque

Le Wild a formé de loin la meilleure équipe en première période, particulièrement pendant la première moitié de l’engagement, et les efforts de la troupe de Bruce Boudreau ont porté fruit pendant la 15e minute de jeu. Même si Phillip Danault a gagné sa mise en jeu en zone défensive face à Charlie Coyle, le Wild est parvenu à récupérer la rondelle et s’installer en territoire du Canadien. Après un tir de Coyle qui a raté la cible à la droite d’Antti Niemi, Zach Parise a récupéré le disque le long de la rampe et la remis derrière lui à Jonas Brodin à la pointe gauche. Le tir de Brodin semblait destiné à rater la cible mais Nino Niederreiter, qui avait réussi à se glisser derrière Jeff Petry, a redirigé la rondelle entre les jambières de Niemi pour son cinquième de la saison et son deuxième en autant de rencontres.

Une première période facile pour Devan Dubnyk

Les attaquants du Canadien ont pour le moins été dociles contre le Wild pendant la première période, au point où ils n’ont obtenu qu’un seul tir parmi les six dirigés vers Devan Dubnyk pendant les 20 premières minutes de jeu. Ce tir est survenu avec 7:45 du premier vingt et a été crédité à Jonathan Drouin, qui a vu Dubnyk bloquer le tir que l’attaquant du Canadien avait fait dévier à la suite de la passe de Jordie Benn venue de la pointe gauche.

Les unités spéciales du Wild font mal au Canadien

Malgré un excellent début de deuxième période, le Canadien s’est retrouvé devant un déficit de deux buts à la suite du 11e filet de Matt Dumba alors qu’il restait 49 secondes à une punition mineure au capitaine Shea Weber. Dumba a battu Antti Niemi à l’aide d’un puissant tir sur réception décoché du cercle de gauche de mise en jeu, à la suite d’une belle de Mikael Granlund, à 11 minutes 11 secondes. Seulement 69 secondes plus tard, les hommes de Claude Julien ont eu l’occasion de se rapprocher lorsque Eric Fehr a été pris en défaut pour avoir accroché Phillip Danault, mais c’est le Wild qui a marqué. Charlie Coyle a récupéré une mauvaise passe de Jonathan Drouin et s’est échappé à deux contre un. Après une belle feinte devant Weber, Coyle a inscrit son cinquième de la saison à l’aide d’un tir du revers.

Eric Staal en rajoute

Après avoir marqué à cinq contre quatre et à quatre contre cinq, le Wild a inscrit un troisième but en moins de quatre minutes en deuxième période, celui-là à forces égales. Après que Phillip Danault eut gagné une mise en jeu à la droite d’Antti Niemi, Jeff Petry a commis un revirement qui a permis à Mikael Granlund de récupérer la rondelle. Granlund a relayé le disque à Eric Staal qui a décoché un premier tir que Niemi a stoppé de la jambière gauche. Le gardien n’a toutefois pu contrôler le retour, qui est revenu sur la lame de bâton de Staal qui n’a pas raté sa chance cette fois pour son 11e de la saison.

Jared Spurgeon assomme le Canadien

Si les joueurs du Wild n’étaient pas certains d’avoir mis le match hors de portée après le but d’Eric Staal, ils se sont assurés d’assommer le Canadien de façon définitive en marquant un quatrième but en deuxième période. Il ne restait que 1,7 seconde au cadran lorsque Jared Spurgeon a porté le score 5-0 pendant une punition mineure à Andrew Shaw. Après un tir de Nino Niederreiter bloqué par Antti Niemi, Jason Zucker a récupéré la rondelle et l’a remise à sa gauche à Spurgeon, dans l’enclave, dont le tir rapide n’a donné aucune chance au gardien du Canadien.