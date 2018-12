NASHVILLE — Ryan Ellis a inscrit son tout premier but gagnant de la saison, Pekka Rinne a repoussé 25 rondelles et les Predators de Nashville ont défait les Sénateurs d’Ottawa 3-1, mardi soir.

Austin Watson et Craig Smith ont également fait mouche du côté des Predators, qui ont ainsi brisé leur séquence de deux défaites.

Zack Smith a été l’auteur du seul but des Sénateurs, qui se sont inclinés lors de quatre de leurs cinq derniers matchs.

Les Predators ont amélioré leur dossier face à leurs adversaires de l’Est et affichent un rendement de 9-0-0 depuis le début de la campagne.

Zack Smith a été le premier à s’inscrire au pointage, lors du premier tir de la rencontre, alors qu’il y avait que 26 secondes d’écoulées au premier engagement.

Watson a offert la réplique avant que les deux équipes retraitent au vestiaire pour le premier entracte et Ellis et Smith ont fait le reste du travail en deuxième et en troisième période.