SAINT-LOUIS — Brayden Schenn a couronné une séquence de quatre buts en troisième période pour permettre aux Blues de St. Louis de battre les Panthers de la Floride 4-3, mardi soir.

David Perron a fait mouche à deux reprises en plus de se faire complice d’un but et Ivan Barbashev a également touché la cible pour les Blues, qui avaient perdu trois de leurs quatre derniers matchs et huit de leurs 11 dernières rencontres. Jake Allen a réalisé 22 arrêts pour améliorer sa fiche face aux Panthers (2-4-0).

Evgenii Dadonov, MacKenzie Weegar et Mike Hoffman ont été les auteurs des buts des Panthers, qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. Roberto Luongo a bloqué 29 tirs.

Schenn a déjoué Luongo d’un tir du revers alors qu’il restait 3:55 à faire pour donner les devants aux Blues, après que Hoffman eut nivelé la marque pour les Panthers, avec 6:46 à écouler.