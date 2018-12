DENVER — Ryan Nugent-Hopkins a enfilé l’aiguille à deux reprises en deuxième période et les Oilers d’Edmonton ont ouvert les écluses en période médiane pour écraser l’Avalanche du Colorado 6-4, mardi soir.

Connor McDavid, son 17e de la saison, et Leon Draisaitl (16e) ont eux aussi fait bouger les cordages au second engagement pour donner une avance de 5-1 aux Oilers. Le capitaine des visiteurs a aussi obtenu une mention d’aide.

Mikko Koskinen a été bien occupé de l’autre côté de la patinoire. Le gardien des Oilers a repoussé 39 des 43 tirs dirigés vers lui.

Les Oilers présentent une fiche de 8-2-1 depuis que Ken Hitchcock est à la barre de l’équipe.

Kyle Brodziak a inscrit son premier but en un peu plus d’un mois et Darnell Nurse a complété la marque du côté des Oilers, grâce à un tir frappé en début de troisième période.

Mikko Rantanen, premier pointeur de la LNH, a tout de même ajouté quatre points à sa fiche, dont deux buts, prolongeant à 12 sa séquence matchs avec au moins un point.

Colin Wilson et Gabriel Landeskog ont également répliqué du côté de l’Avalanche.