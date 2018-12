ORCHARD PARK, N.Y. — Les Bills de Buffalo ont offert une promotion de l’équipe d’entraînement au demi-offensif Keith Ford, en raison des blessures au partant LeSean McCoy et à son réserviste Chris Ivory.

McCoy s’est blessé aux muscles ischio-jambiers et Ivory à l’épaule gauche dans la défaite de 27-23 des Bills contre les Jets de New York, le week-end dernier.

L’entraîneur-chef Sean McDermott a indiqué lundi que l’état de santé de McCoy et Ivory serait réévalué quotidiennement, mais a précisé qu’il aurait une meilleure idée de sa formation partante à la suite de la séance d’entraînement mercredi. McDermott doit rencontrer les membres des médias un peu plus tard mercredi, tandis que les Bills se préparent à accueillir les Lions de Detroit dimanche.

Le seul autre demi-offensif à faire partie de l’équipe est Marcus Murphy.

Ford est une recrue qui n’a jamais été repêché, et il a partagé sa carrière universitaire entre Texas A&M et Oklahoma.

Le demi de sûreté Dean Marlowe a aussi été promu de l’équipe d’entraînement, au lendemain de la décision des Bills d’inscrire le nom du demi de coin Taron Johnson sur la liste des blessés.

Les Bills ont aussi conclu des ententes avec l’ailier espacé Tanner McEvoy, l’ailier rapproché Kyle Carter et le demi de coin Josh Thornton, qui se sont tous joints à leur équipe d’entraînement.