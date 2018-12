HANGZHOU, Chine — Les États-Unis ont établi une nouvelle marque au relais 4X50 m mixte style libre aux Championnats du monde de natation en petit bassin.

Caeleb Dressel, Ryan Held, Mallory Comerford et Kelsi Dahlia l’ont emporté en une minute, 27,89 secondes (1:27,89), devant les Pays-Bas et la Russie.

Les Américains ont battu la marque précédente de 1:28,39, établie par les Pays-Bas à Copenhague, au Danemark, en 2011.

Dahlia et Comerford ont aussi aidé les États-Unis à abaisser la marque mondiale au 4X50 quatre nages féminin. Elles ont jumelé leurs efforts à ceux d’Olivia Smoliga et Katie Meili pour stopper le chrono à 1:42,38. Elles ont devancé les Chinoises et les Néerlandaises.

L’ancien record — 1:43,27 — avait été établi par les Américaines au Canada, en 2016.