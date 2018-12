LAS VEGAS — Le voltigeur étoile Andrew McCutchen et les Phillies de Philadelphie ont officialisé une entente de trois saisons et d’une valeur totale de 50 millions $ US, mercredi.

Âgé de 32 ans, McCutchen a été sélectionné au match des étoiles lors des saisons 2011 à 2015 et il a maintenu une moyenne au bâton de plus de ,300 lors des saisons 2012 à 2014. Il a été nommé le joueur le plus utile de la Nationale en 2013.

McCutchen a passé neuf campagnes avec les Pirates de Pittsburgh avant d’être échangé aux Giants de San Francisco l’hiver dernier. Il est ensuite passé aux Yankees de New York le 31 août.

En 2018, il a maintenu une moyenne au bâton de ,255 avec 20 circuits et 65 points produits en 155 matchs.

McCutchen a claqué 223 longues balles, il a affiché une moyenne au bâton de ,287 et il a produit 790 points en 10 saisons dans le Baseball majeur.

L’entente inclut une clause d’option à la discrétion des Phillies pour 2022.

Les Phillies ont fait savoir qu’ils étaient encore intéressés aux services de Bryce Harper, le joueur autonome le plus convoité sur le marché, mais ils ont des surplus au poste de voltigeur. Odubel Herrera, Nick Williams, Aaron Altherr et Roman Quinn font déjà partie de l’équipe.

Rhys Hoskins sera déplacé du champ gauche au premier coussin après que les Phillies eurent échangé Carlos Santana aux Mariners de Seattle en retour du joueur d’avant-champ Jean Segura, la semaine dernière.

Les Phillies tentent aussi de faire signer un contrat au lanceur gaucher Patrick Corbin.