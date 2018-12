NEW YORK — Tomas Nosek a brisé l’impasse au début du troisième vingt et les Golden Knights de Las Vegas ont gagné 3-2 face aux Islanders de New York, mercredi.

Jonathan Marchessault et William Karlsson ont aussi marqué pour les Knights, qui ont remporté 10 de leurs 13 derniers matches.

Karlsson en est à six buts et sept points depuis neuf matches.

Marc-André Fleury a bloqué 23 tirs en route vers un 18e gain, un sommet dans la LNH. C’était pour lui un 11e départ d’affilée.

Anthony Beauvillier et Adam Pelech ont riposté pour les New-Yorkais, qui ont échappé six de leurs huit derniers matches.

Robin Lehner a fait 14 arrêts. Il a un dossier de 0-4-2 à ses sept derniers matches.

Nosek a profité d’un rebond à la suite d’un tir d’Oscar Lindberg, à 3:32. Pour Lindberg, c’était un cinquème point en cinq rencontres. Un tir de Pelech a touché le poteau environ trois minutes plus tard.

Les Islanders ont laissé filer leur seul avantage numérique. Depuis 12 matches, ils ont converti une seule occasion du genre sur 28.