DRUMMONDVILLE, Qc — Dawson Mercer a dénoué l’impasse dans les dernières minutes du troisième engagement et les Voltigeurs de Drummondville ont vaincu les Huskies de Rouyn-Noranda 6-4, mercredi soir, au Centre Marcel Dionne.

Cherchant à rattraper les Huskies au sommet de l’Association Ouest et de la LHJMQ, les Voltigeurs ont gagné leurs trois derniers matchs et neuf de leurs 10 derniers. Lors de chacune de leur victoire au cours de cette séquence, ils ont marqué au moins six buts.

Les Voltigeurs n’ont pas été en mesure de prendre les devants pendant tout l’affrontement jusqu’à ce que Mercer complète un jeu de Gregory Kreutzer pour inscrire son 16e but de la campagne. Mercer est un espoir au repêchage de la LNH en 2020.

Outre Mercer, Nicolas Guay, Brandon Skubel, Cédric Desruisseaux, Charles-Antoine Elément et Pavel Koltygin ont aussi noirci la feuille de pointage pour les Voltigeurs.

Rafaël Harvey-Pinard, Vincent Marleau, Peter Abbandonato et Samuel Naud ont enfilé l’aiguille pour les Huskies, qui ont vu leur avance devant les Voltigeurs fondre à sept points.

Olivier Rodrigue a su garder le fort pour les Voltigeurs et il a été récompensé de la victoire après avoir bloqué 30 rondelles. Le vétéran Samuel Harvey était entre les poteaux pour les Huskies et il a subi une sixième défaite cette saison après avoir effectué 28 arrêts.

Wildcats 4 – Islanders 5 (Fus.)

Thomas Casey a procuré la victoire aux siens lors de la septième ronde des tirs de barrage et les Islanders de Charlottetown ont battu les Wildcats de Moncton 5-4.

Après que Jeremy McKenna, des Wildcats, et Keith Getson, des Islanders, eurent touché la cible lors de la première ronde en fusillade, il a fallu attendre 11 tireurs avant de voir Casey déjouer Charles-Antoine Lavallée.

Dans ce match en deux temps, les Islanders ont pris les devants 4-0 après 30 minutes de jeu. Brett Budgell, par deux fois, Getson et Daniel Hardie ont fait scintiller la lumière rouge, mais l’avance n’a pas tenu.

McKenna a complété son tour du chapeau alors qu’il ne restait que 25 secondes à écouler à la troisième période. Elliot Desnoyers a aussi trouvé le fond du filet pour les Wildcats.

Même s’il a vu les Wildcats effacer un retard de quatre buts, Matthew Welsh a repoussé 49 des 53 tirs dirigés vers lui pour mettre son empreinte sur cette victoire des Islanders. À l’autre bout, Francis Leclerc a alloué trois buts en six tirs et Lavallée s’est amené en relève, cédant une fois en 29 lancers.

Screaming Eagles 3 – Mooseheads 2 (Fus.)

Ryan Francis a servi une superbe feinte à Alexis Gravel pour permettre aux Screaming Eagles du Cap-Breton de triompher 3-2.

Après neuf tentatives infructueuses, Francis s’est amené en cinquième ronde et il a déculotté Gravel grâce à une belle feinte du revers. Les deux équipes n’ont pas marqué en temps réglementaire avant le troisième engagement.

Mathias Laferrière et Mitchell Balmas ont noirci la feuille de pointage pour les Screaming Eagles, qui ont gagné six de leurs sept dernières sorties. Balmas a forcé la tenue d’une prolongation alors qu’il restait 1:39 à jouer.

Samuel Asselin et Ben Higgins ont répliqué pour les Mooseheads, qui n’avaient pas connu la défaite à leurs six derniers matchs.

Kevin Mandolese et Gravel n’ont pas fait face à beaucoup de lancers. Mandolese a effectué 19 arrêts pour les vainqueurs tandis que son vis-à-vis en a réalisé 17.

Océanic 4 – Tigres 1

Olivier Garneau a touché la cible deux fois et l’Océanic de Rimouski a poursuivi sa belle séquence en ayant raison des Tigres de Victoriaville 4-1.

En l’absence d’Alexis Lafrenière, qui s’est envolé pour Victoria afin de participer au camp de sélection d’Équipe Canada junior, Garneau s’est occupé de l’attaque des siens en trouvant le filet deux fois au second tiers.

Jimmy Huntington, qui a ajouté une aide, et Parker Bowman ont aussi marqué pour l’Océanic, qui est sorti victorieux d’un quatrième match de suite. Charle-Edouard D’Astous a amassé deux mentions d’assistance.

Isaiah Gallo-Demetris a ouvert le pointage pour les Tigres, qui n’ont pu freiner leur séquence de deux revers.

Le gardien recrue de l’Océanic Carmine-Anthony Pagliarulo n’a eu qu’à bloquer 18 rondelles pour enregistrer un sixième gain cette saison. Tristan Côté-Cazenave a cédé quatre fois devant 31 tirs pour les Tigres.

Cataractes 5 – Saguenéens 6 (Fus.)

Alexis Shank a arrêté un tir de Xavier Bourgault en fusillade et les Saguenéens de Chicoutimi se sont sauvés avec une victoire de 6-5 aux dépens des Cataractes de Shawinigan.

Lors de la deuxième vague, Samuel Houde, des Saguenéens, et Jérémy Manseau, des Cataractes, ont marqué. Théo Rochette a par la suite trompé la vigilance d’Antoine Coulombe avant que Shank ferme la porte à Bourgault.

Les Saguenéens tiraient de l’arrière 4-2 et 5-3, mais ils ont créé l’égalité au troisième vingt pour stopper une série de deux défaites. Hendrix Lapierre, à deux reprises, Christophe Farmer, Justin Ducharme et Houde ont fait bouger les cordages.

Mavrik Bourque, Vincent Senez, William Cummings, Manseau et Bourgault ont fourni les réussites aux Cataractes, qui ont perdu pour une troisième fois consécutive.

Shank a accordé cinq buts en seulement 23 lancers, mais il a tout de même pu ajouter la victoire à sa fiche. Coulombe a réalisé 27 arrêts dans la défaite.

Armada 0 – Phoenix 2

Brendan Cregan a été parfait devant 35 lancers et le Phoenix de Sherbrooke a battu l’Armada de Blainville-Boisbriand 2-0.

Cregan été un peu moins testé en troisième période, mais il avait stoppé 28 rondelles dans les 40 premières minutes de jeu, aidant le Phoenix à mettre fin à une série de deux revers.

Patrick Guay et Oliver Okuliar ont fait scintiller la lumière rouge pour les hommes de Stéphane Julien. L’espoir au prochain repêchage de la LNH Samuel Poulin s’est fait complice d’un but.

L’Armada a encaissé une quatrième défaite consécutive.

Gabriel Waked s’est lui aussi signalé devant le filet, mais ses 44 arrêts ont été insuffisants pour l’équipe des Basses-Laurentides.

Titan 3 – Sea Dogs 2

Mark Grametbauer a réalisé 42 arrêts et le Titan d’Acadie-Bathurst a défait les Sea Dogs de Saint-Jean 3-2.

Dans ce duel opposant les deux pires formations de la LHJMQ, Grametbauer a permis au Titan de conserver son avance de 3-2 en troisième période lorsqu’il a été parfait devant 17 lancers.

Liam Léonard, Evan MacKinnon et Ethan Crossman ont fait bouger les cordages pour le Titan, qui a mis fin à une série de six revers.

Nathan Larose et Aiden MacIntosh ont tous les deux enfilé l’aiguille pour une deuxième fois cette saison et les Sea Dogs ont encaissé un troisième revers consécutif.

Mikhail Denisov a obtenu le départ pour la troupe de Saint-Jean et il a bloqué 21 rondelles dans la défaite.