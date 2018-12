CHICAGO — Jonathan Toews a récolté un but et deux aides et les Blackhawks de Chicago ont mis fin à une série de huit revers en doublant les Penguins de Pittsburgh 6-3, mercredi soir.

Marcus Kruger, Brent Seabrook, Andreas Martinsen et Brandon Saad ont tous amassé un but et une mention d’assistance pour les Blackhawks, qui ont laissé filer des avances de 2-0 et 3-2 pour finalement signer une deuxième victoire en 12 sorties. Alex DeBrincat a touché la cible en avantage numérique.

Toews est devenu le 16e joueur actif à atteindre le plateau des 700 points en carrière avec la même équipe. Il s’est fait complice du but de Saad, dans un filet désert.

Kruger a brisé une égalité de 3-3 lorsqu’il a trompé la vigilance de Casey DeSmith à 3:49 du troisième engagement. Martinsen a mis la table pour le quatrième but de la saison de Kruger.

Bryan Rust a réussi son deuxième tour du chapeau dans la LNH alors qu’il a marqué tous les buts des Penguins. L’attaquant de 26 ans a amorcé la rencontre avec un seul filet en 29 parties.

Corey Crawford a repoussé 40 rondelles pour les Blackhawks, qui montrent un dossier de 4-12-2 depuis que Jeremy Colliton a remplacé Joel Quenneville, le 6 novembre.

DeSmith a terminé le match avec 23 arrêts pour les Penguins.