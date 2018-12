LAS VEGAS — Le releveur Joe Kelly et les Dodgers de Los Angeles auraient convenu d’un pacte de trois ans et 25 millions $ US selon ce qu’a appris l’Associated Press d’une source proche du dossier.

Cette personne a requis l’anonymat parce que l’entente n’a pas encore été confirmée par le club.

Le droitier de 30 ans est né à Anaheim, en Californie. Il a compilé une fiche de 4-2 avec une moyenne de points mérités de 4,39 et deux sauvetages en 73 rencontres avec les Red Sox de Boston en 2018. Il a de plus lancé dans les cinq matchs de la Série mondiale sans allouer un point, retirant 10 frappeurs sur des prises en six manches. Il n’a permis qu’un point en neuf présences en relève en séries avec 13 retraits au bâton et aucun but sur balles.

Les Red Sox l’avaient acquis des Cardinals de St. Louis en juillet 2014.