FLORHAM PARK, N.J. — Le demi à l’attaque des Jets de New York Isaiah Crowell ainsi que le receveur de passes Quincy Enunwa ne joueront pas la rencontre de samedi, contre les Texans de Houston, en raison de blessures.

Crowell est touché à un orteil, blessure qui l’a empêché de s’entraîner tout au long de la semaine. Il mène les Jets avec 685 verges au sol et six touchés. Elijah McGuire, dont le cas est douteux en raison d’une blessure à la cheville, et la recrue Trenton Cannon devraient se partager le travail en son absence.

Enunwa est quant à lui ennuyé par une blessure à la cheville qui l’a tenu à l’écart du jeu toute la semaine. Il mène les Jets pour les passes captées avec 38, même s’il a raté deux matchs plus tôt cette saison.

L’équipe a également annoncé que le secondeur substitut Jeremiah Attaochu ratera la rencontre en raison d’une commotion cérébrale.

Le demi de coin Trumaine Johnson (pied), ainsi que les secondeurs Jordan Jenkins (épaule/cheville) et Kevin Pierre-Louis (épaule) représentent des cas incertains.