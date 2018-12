ANAHEIM, Calif. — L’attaquant Rickard Rakell et le défenseur Cam Fowler n’accompagnent pas les Ducks d’Anaheim pour un voyage de six matches, leur plus long de la saison.

Rakell est blessé à la cheville, Fowler au visage.

Rakell est le deuxième pointeur des siens, avec cinq filets et 15 passes. Il a raté les trois derniers matches, victime d’une entorse à la cheville.

Fowler a été opéré le mois dernier, après avoir reçu une rondelle au visage. On ne s’attend pas à un retour au jeu avant janvier.

Quant au gardien réserviste Ryan Miller, il devrait rater environ un mois et demi de plus, en raison d’une élongation au genou.

Du 15 au 27 décembre, les Ducks vont jouer à Columbus, Pittsburgh, New York (Rangers), Boston, Buffalo et San Jose.

Après une séquence de sept gains en huit matches, Anaheim montre une fiche de 17-11-5.