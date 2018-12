COLUMBUS, Ohio — Artemi Panarin a touché la cible à deux reprises et les Blue Jackets de Columbus ont battu les Kings de Los Angeles 4-1, jeudi soir.

Lukas Sedlak et Josh Anderson ont aussi marqué pour les Blue Jackets, qui ont mis fin à une série de deux revers pour maintenir leur deuxième position au classement de la section Métropolitaine.

Cam Atkinson a mis la table pour les deux buts de Panarin. Sergei Bobrovsky a repoussé 29 rondelles devant la cage de la formation de Columbus.

Dustin Brown a été l’unique marqueur des Kings, qui ont perdu un troisième match de suite et sept de leurs neuf derniers. Jonathan Quick a bloqué 37 tirs dans la défaite.

Les Kings ont pris les devants dès la quatrième minute de jeu, mais ils n’ont pas su résister aux poussées des Blue Jackets. Sedlak a créé l’égalité moins de deux minutes plus tard et Panarin a inscrit l’éventuel but vainqueur à mi-chemin au premier engagement.