KANSAS CITY, Mo. — L’Arrowhead Stadium se vidait lorsque le quart des Chargers de Los Angeles Philip Rivers a couru vers le vestiaire, saluant les partisans sous une chorale de huées.

Il avait finalement battu les Chiefs de Kansas City et cette musique était douce à ses oreilles.

Rivers a rejoint Mike Williams dans la zone des buts lors d’un converti de deux points alors qu’il ne restait que quatre secondes à écouler à la rencontre, menant les Chargers vers un gain de 29-28 aux dépens des Chiefs, jeudi soir.

«C’est une victoire énorme. Que ce soit ici ou à domicile, a mentionné Rivers. Nous avions besoin de les battre.»

Les Chargers (11-3) tiraient de l’arrière 28-14 avant que Justin Jackson franchisse la zone des buts avec moins de quatre minutes à jouer au quatrième quart.

La défensive des Chargers a ensuite forcé Patrick Mahomes et l’attaque des Chiefs à rapidement dégager le ballon. Rivers s’est remis au boulot, lançant une passe vive à Travis Benjamin lors d’un quatrième essai. Il a aussi eu l’aide d’une pénalité discutable d’obstruction envers un de ses receveurs lors de la dernière série offensive.

La pénalité à Kendall Fuller a permis aux Chargers de s’approcher à la ligne de un adverse avec huit secondes à écouler. Williams a réussi un attrapé dans le coin de la zone des buts pour réduire l’écart à 28-27. Faisant face à un converti d’un point pour forcer la tenue d’une prolongation, l’entraîneur-chef Anthony Lynn a plutôt décidé d’y aller pour deux.

«Nous n’étions pas venus ici pour faire match nul. Nous étions ici pour gagner. C’était une décision évidente à mes yeux», a affirmé Lynn, qui a vu les Chargers devenir la première équipe depuis les Vikings du Minnesota, en 2002, à gagner grâce à un converti de deux points dans les 10 dernières secondes d’un match.

Rivers a ressenti la pression des Chiefs vers sa gauche et il a lobé le ballon vers Williams, qui se retrouvait fin seul dans la zone des buts après avoir quitté la ligne de mêlée.

Non seulement les Chargers ont obtenu leur laissez-passer pour les séries, mais ils se retrouvent maintenant à égalité avec les Chiefs (11-3) au premier rang de la section Ouest de l’Association Américaine. Ils ont également freiné à neuf leur séquence de revers contre leurs rivaux de section.

Les Chargers n’avaient pas vaincu les Chiefs depuis 2013, ce qui représentait aussi la dernière année au cours de laquelle ils avaient participé aux séries.

«C’est très satisfaisant, a exprimé Benjamin. Nous en avions parlé. Nous savions que ça faisait plusieurs années que l’équipe n’avait pas battu les Chiefs et nous avons amorcé la rencontre avec l’intention de changer le résultat. C’est ce que nous avons accompli.»

Rivers a lancé deux passes de touché, deux interceptions et pour des gains aériens de 313 verges. Williams a réussi sept attrapés pour des gains de 76 verges et deux majeurs en plus d’en ajouter un autre au sol. Jackson a parcouru 58 verges au sol en remplacement de Melvin Gordon et Austin Ekeler, tous deux blessés.

Mahomes n’a récolté que 243 verges par la voie des airs. Il a lancé deux passes de touché, mais l’incapacité des Chiefs à obtenir un premier essai dans les dernières minutes du quatrième quart a coûté cher.

«Ils ont trouvé une façon de gagner et nous ne l’avons pas fait, a analysé Mahomes. Il faut trouver des moyens d’y arriver dans cette ligue.»