SAN JOSE, Calif. — Timo Meier a marqué deux buts, Logan Couture a amassé deux aides et les Sharks de San Jose ont défait les Stars de Dallas 3-2, jeudi soir.

Les 17e et 18e buts de la saison de Meier ont permis aux Sharks de signer une troisième victoire de suite et une cinquième à leurs six derniers matchs. Meier a inscrit quatre buts à ses deux dernières parties et il a récolté 10 points à ses six dernières sorties.

Joe Thornton a aussi enfilé l’aiguille pour les Sharks, qui ont vu leur gardien Martin Jones réaliser 20 arrêts.

Les Sharks ont évité d’être balayés par les Stars lors de la série de trois duels cette saison. La troupe de Dallas avait gagné ses trois derniers affrontements et six de ses sept derniers contre les Sharks.

Meier a trouvé le fond du filet à 2:50 du troisième engagement pour briser l’égalité de 1-1. Un peu plus de cinq minutes plus tard, les Sharks ont porté le pointage à 3-1 grâce au cinquième but de la campagne de Thornton.

Radek Faksa et Miro Heiskanen ont fait bouger les cordages pour les Stars, qui ont perdu un troisième match consécutif après avoir signé quatre victoires de suite.

Le gardien des Stars Anton Khudobin a repoussé 21 rondelles. Il montrait un dossier de 5-1 et une moyenne de buts alloués de 1,32 à ses six derniers matchs contre les Sharks.