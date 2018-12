MONTRÉAL — S’il est possible d’isoler une seule période pour illustrer le rendement général du Canadien de Montréal depuis le début de la saison, la troisième du match de jeudi contre les Hurricanes de la Caroline représenterait probablement le meilleur choix.

Comme c’est devenu la coutume depuis le début du calendrier régulier, les hommes de Claude Julien ont répondu aux moments d’adversité avec panache pour se sauver avec un gain de 6-4 au Centre Bell.

Le talentueux Andrei Svechnikov venait de compléter le premier doublé de sa jeune et prometteuse carrière dans la LNH, après 23 secondes de jeu d’écoulées en troisième, lorsque Brendan Gallagher a répliqué 22 secondes plus tard.

Ce filet a redonné une avance d’un but au Tricolore, qui n’a plus jamais regardé derrière par la suite. Ce qui ne veut pas dire que les hommes de Claude Julien n’ont pas eu à affronter d’autres moments de tension.

Ce fut le cas lorsque Jaccob Slavin a réduit l’avance du Canadien à un but à 10:51. Seulement 93 secondes plus tard, Andrew Shaw a profité d’une belle passe de Shea Weber pour déjouer Petr Mrazek et redonner à la formation montréalaise une avance de deux buts.

«Le caractère qu’on a cette année, c’est un peu à l’image de notre équipe depuis le début de la saison. Quand on donne un but, on n’est jamais battu, on répond tout de suite. C’est bon pour nous», a affirmé Phillip Danault.

Le joueur de centre du Canadien a joué un rôle-clé dans cette productive troisième période en récoltant une mention d’aide sur le but de Gallagher, et une autre sur le but suivant, marqué par Artturi Lehkonen.

«Tomas (Tatar) a fait du bon échec-avant et la rondelle est arrivée à moi», a décrit Danault au sujet du but de Gallagher.

«Je n’ai pas de difficultés à voir mes ailiers, on commence à se voir de plus en plus sur la patinoire. ‘Galley’ a fait ce qu’il avait à faire, il a foncé au filet et il l’a mis dedans», a ajouté Danault.

La victoire de jeudi a aussi été marquée par la contribution de Jeff Petry, qui a réussi deux buts, ses 6e et 7e de la saison, le dernier dans une cage déserte.

Le défenseur américain connaissait déjà une bonne saison pendant les neuf semaines où il a dû prendre les bouchées doubles pour combler l’absence de Shea Weber.

Or, depuis le retour du capitaine du Canadien, le 27 novembre dernier, Petry a inscrit sept points en huit parties, dont cinq buts, et un ratio défensif de plus-3 durant cette séquence.

Avec sept buts et 24 points après 32 rencontres, Petry menace d’effacer ses sommets personnels de 12 buts et 30 aides, réalisés l’année dernière.

«Dans son cas à lui, un petit peu moins de temps de glace et un peu plus de repos avec la présence de Weber l’aident beaucoup», a souligné l’entraîneur-chef Claude Julien.

«On en a parlé avant que Shea revienne, il a fait du bon travail avec son absence pendant presque un an. Mais on savait qu’il y a des soirs où c’était difficile parce qu’on lui en demandait beaucoup. Là, il se concentre sur le travail qu’il a à faire. Il le fait bien et il nous donne de bonnes présences et continue de contribuer offensivement.»