MONTRÉAL — Le receveur Eugene Lewis a accepté un nouveau contrat d’une saison avec les Alouettes de Montréal.

En 2018, sa première saison complète avec l’équipe, Lewis a mené les receveurs des Alouettes avec des gains de 827 verges et quatre touchés. L’athlète âgé de 25 ans a connu deux rencontres avec des gains de 100 verges ou plus.

Lewis a également démontré sa polyvalence, lui qui a décoché une passe de touché de 61 verges à George Johnson lors d’un jeu truqué contre les Argonauts de Toronto.

Pendant sa carrière universitaire, il a passé trois saisons avec les Nittany Lions de l’Université Penn State et a joué une année avec les Sooners de l’Université de l’Oklahoma. En 51 matchs universitaires, dont 19 comme partant, il a capté 122 passes pour des gains de 1569 verges et 10 touchés.

«À sa première saison complète, Eugene a continué à démontrer de belles choses de par ses efforts, son attitude et son habileté à réussir des jeux importants, a commenté le directeur général Kavis Reed dans le communiqué de l’équipe. Il est encore jeune et il aura l’occasion d’occuper un plus grand rôle au sein de notre attaque au cours de la prochaine saison.»