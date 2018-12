CALGARY — Les Stampeders de Calgary ont promu Brent Monson au poste de coordonnateur à la défensive.

Il a passé cinq de ses neuf saisons avec l’équipe comme instructeur des secondeurs, aidant les Stampeders à gagner la coupe Grey le mois dernier et en 2014.

«Brent a été un membre important de notre personnel d’entraîneurs pendant une longue période et je suis très confiant qu’il fera de l’excellent travail dans son nouveau rôle de coordonnateur de la défensive, a mentionné l’entraîneur-chef Dave Dickenson dans un communiqué. Brent ne ménage pas ses efforts et il connaît très bien notre personnel. Tout aussi important, les joueurs le connaissent et ils seront disposés à travailler fort pour lui.»

Monson, un Ontarien de 33 ans, s’est joint aux Stampeders en 2009 comme membre du département de la vidéo.

Il a servi comme instructeur des secondeurs en 2010, instructeur de la ligne défensive en 2011 avant de s’occuper des demis offensifs de 2012 à 2014. Il a également été le responsable du conditionnement physique de 2010 à 2014.