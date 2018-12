NEW YORK — Jeurys Familia et les Mets de New York ont finalisé un contrat de trois ans d’une valeur totale de 30 millions $ US, vendredi.

Familia empochera un boni à la signature de 2 millions $ qui sera versé en parts égales le 1er juillet et le 10 décembre 2019. Le releveur gagnera 6 millions $ en 2019 et 11 millions $ pour chacune des saisons 2020 et 2021.

Familia, qui effectue un retour chez les Mets et qui pourrait mettre la table au stoppeur Edwin Diaz, nouvellement acquis, pourrait également obtenir un boni de performance de 500 000 $ s’il termine 50 matchs cette saison. S’il est échangé, une somme d’un million $ s’ajoutera.

Le droitier de 29 ans avait accepté les termes de ce pacte mercredi, mais il devait d’abord passer des examens médicaux.

Quant à Diaz, il a été acquis des Mariners de Seattle en compagnie du joueur de deuxième but étoile Robinson Cano.

Familia a passé sa carrière avec les Mets avant d’être échangé aux Athletics d’Oakland, en juillet dernier. Il a présenté une fiche de 8-6 avec 18 sauvetages en 24 tentatives et une moyenne de points mérités de 3,13, la saison passée.