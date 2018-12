MILWAUKEE — Les Brewers de Milwaukee ont accordé un contrat d’un an, d’une valeur de 3,7 millions US$ au lanceur droitier Jimmy Nelson, vendredi.

Nelson sera de retour après avoir raté l’entièreté de la saison 2018, alors qu’il tentait de se remettre d’une intervention chirurgicale à l’épaule droite.

Âgé de 29 ans, Nelson a maintenu un dossier de 12-6 et une moyenne de points mérités de 3,49 en 29 départs en 2017. Il a également enregistré 199 retraits sur des prises, terminant au neuvième rang pour le trophée Cy Young dans la Nationale. Nelson s’est par la suite blessé le 8 septembre, alors qu’il tentait une glissade vers le premier coussin, face aux Cubs de Chicago. Il a par la suite subi une intervention chirurgicale 11 jours plus tard.

Nelson a évité de devoir avoir recours à l’arbitrage en acceptant le même salaire qu’il devait toucher en 2018. Il aurait cependant droit à 50 000$ de plus s’il parvenait à remporter le trophée du joueur ayant effectué le meilleur retour au jeu, 100 000$ s’il parvenait à remporter le Cy Young, 75 000$ s’il arrivait second et 50 000$ s’il se taillait une place au troisième rang.

Il pourrait aussi toucher 50 000$ de plus s’il était choisi pour faire partie de l’équipe étoile ou s’il mettait la main sur le titre de joueur par excellence de la Série mondiale.