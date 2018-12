NEW YORK — Derek Stepan a fait bouger les cordages alors qu’il ne restait que 32 secondes à écouler en prolongation et les Coyotes de l’Arizona sont venus de l’arrière pour vaincre les Rangers de New York 4-3, vendredi soir.

Stepan a décoché un tir des poignets qui a touché la barre transversale avant de pénétrer dans le but. Les Coyotes ont battu les Rangers pour une première fois en 10 duels.

Jordan Oesterle, Josh Archibald et Oliver Ekman-Larsson ont aussi enfilé l’aiguille pour la troupe de l’Arizona, qui a mis un frein à sa série de quatre revers.

Kevin Hayes a amassé un but et une aide pour les Rangers, qui menaient 3-0 après 26 minutes de jeu. Pavel Buchnevich et Mika Zibanejad ont aussi marqué.

Adin Hill a stoppé 27 rondelles devant le filet des Coyotes. Henrik Lundqvist a réalisé 30 arrêts du côté de la formation new-yorkaise.