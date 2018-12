RIMOUSKI, Qc — Nathan Légaré et Christopher Merisier-Ortiz ont fait scintiller la lumière rouge en fin de troisième période et le Drakkar de Baie-Comeau est venu de l’arrière pour l’emporter 4-3 contre l’Océnic de Rimouski, vendredi soir.

Alors que le Drakkar tirait de l’arrière 3-2 au troisième vingt, Légaré, un espoir en vue du prochain repêchage de la LNH, a profité d’un avantage numérique de deux joueurs pour ramener les deux formations à la case départ. Il s’agissait de son 20e but de la campagne.

Merisier-Ortiz n’a eu besoin que de 75 secondes pour propulser le Drakkar en avant grâce à un tir de la pointe. Il s’agissait de son premier but vainqueur en carrière.

Jordan Martel et Christopher Benoit ont également trouvé le fond du filet pour l’équipe de la Côte-Nord, qui n’a pas subi la défaite à ses quatre derniers matchs.

Dmitry Zavgorodniy, Carson MacKinnon et Olivier Garneau ont répliqué pour l’Océanic, qui a vu sa séquence de quatre gains être freinée. Jimmy Huntington s’est fait complice des trois réussites des siens.

Kyle Jessiman a été un des artisans de cette série de victoires du Drakkar et il a terminé le match de vendredi avec 25 arrêts. À l’autre bout de la patinoire, Colten Ellis a donné quatre buts en 39 tirs entre les poteaux de l’Océanic.

Wildcats 0 – Mooseheads 2

Alexis Gravel a été parfait devant 33 lancers et les Mooseheads de Halifax ont blanchi les Wildcats de Moncton 2-0.

Gravel a enregistré son deuxième blanchissage de la campagne et un troisième dans la LHJMQ. Le gardien de 18 ans a du succès contre les Wildcats cette saison, montrant un dossier de 3-0-1.

Benoit-Olivier Groulx et Samuel Asselin ont enfilé l’aiguille pour les Mooseheads, qui n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs sept dernières sorties. Après avoir joué la veille à Victoria, en Colombie-Britannique, Raphaël Lavoie a traversé le pays et il a obtenu une mention d’aide.

Les Wildcats ont vu les Mooseheads les dépasser au premier rang du classement de l’Association Est.

Francis Leclerc n’a rien eu à se reprocher dans la défaite des Wildcats et il a conclu la rencontre avec 29 arrêts.

Huskies 3 – Phoenix 4 (Fus.)

Alex-Olivier Voyer a mis un terme au débat en déjouant Zachary Émond lors de la troisième ronde des tirs de barrage et le Phoenix de Sherbrooke a finalement eu le dessus 4-3 sur les Huskies de Rouyn-Noranda.

Rafaël Harvey-Pinard a permis aux Huskies de niveler la marque 3-3, en fin de deuxième période, alors que les visiteurs se trouvaient en avantage numérique.

Olivier Crête-Belzile et Jérémy Rainville ont fait mouche dans un intervalle de 1:29 au premier engagement pour donner une avance de 2-1 au Phoenix. Ryan DaSilva a remis les siens en avance 3-2 grâce à une supériorité numérique, au deuxième engagement.

Brendan Cregan a permis aux locaux de ne pas concéder la victoire aux Huskies, repoussant 40 des 43 tirs dirigés vers lui, dont 17 en deuxième période.

Patrik Hrehorcak et William Rouleau ont tous les deux répliqué du côté des Huskies, forçant la tenue d’une prolongation.

Émond a cédé face à Tyler Hinam en fusillade, mais a tout de même récolté la victoire, après avoir réalisé 25 arrêts en temps réglementaire.

Foreurs 1 – Voltigeurs 7

Félix Lauzon a fait bouger les cordages à deux reprises en plus de récolter trois mentions d’aide et les Voltigeurs de Drummondville ont écrasé les Foreurs de Val-d’Or 7-1.

La troupe de Steve Hartley a ainsi signé une troisième victoire consécutive, et une neuvième à ses 10 derniers matchs.

Nicolas Guay a également touché la cible à deux reprises, son 17e et son 18e filet de la saison, alors que Marc-Olivier Duquette a récolté un but et une mention d’aide. Nicholas Girouard et Dawson Mercer ont également contribué au festival offensif des Voltigeurs.

De l’autre côté de la patinoire, Olivier Rodrigue a bloqué 15 des 16 tirs dirigés vers lui.

Jérémy Michel a inscrit le seul but des Foreurs, à la 17e seconde de la troisième période, après que les Voltigeurs eurent marqué quatre buts sans riposte.

Mathieu Marquis a pour sa part bloqué 33 tirs, dans la défaite.

Armada 0 – Olympiques 4

Tristan Bérubé s’est dressé devant 46 lancers et les Olympiques de Gatineau ont blanchi l’Armada de Blainville-Boisbriand 4-0.

Bérubé, un vétéran de 19 ans, a enregistré un troisième blanchissage en carrière dans la LHJMQ et il n’avait jamais eu besoin de plus de 26 arrêts pour réaliser l’exploit.

Alexandre Pellerin, Charles-Antoine Roy, William Basque et Maxim Trépanier ont inscrit leur nom sur la feuille de pointage pour les Olympiques, qui ont grimpé au sixième rang du classement de l’Association Ouest.

Gabriel Waked a bloqué 25 lancers pour l’Armada, qui a quant à elle encaissé un cinquième revers consécutif.

Screaming Ealges 8 – Titan 4

Mathias Laferrière, Alex Drover et Declan Smith ont tous les trois inscrit deux buts et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont doublé le Titan d’Acadie-Bathurst 8-4.

Alors que les Screaming Eagles menaient 5-4 en troisième période, Drover a touché la cible à deux reprises en 2:50 pour permettre à son équipe de planter le dernier clou dans le cercueil du Titan.

Olivier Bourret et Mitchell Balmas ont également trouvé le fond du filet pour les Screaming Eagles, qui ont gagné 10 de leurs 11 derniers matchs. Wilson Forest et Félix Lafrance ont ajouté deux assistances chacun.

Ethan Crossman et Marc-André LeCouffe ont obtenu un but et une mention d’aide pour le Titan, qui venait de mettre fin à une série de six revers. Daniil Vertiy et Liam Murphy ont noirci la feuille de pointage une fois.

Même s’il a alloué quatre buts en 14 tirs, Kevin Mandolese a signé une 14e victoire cette saison pour les Screaming Eagles. Mark Grametbauer a amorcé la partie pour le Titan et il a cédé cinq fois en 19 lancers. En relève, Tyriq Outen a bloqué 15 des 18 rondelles dirigées vers lui.

Islanders 4 – Sea Dogs 6

Nicholas Deakin-Poot a brisé l’égalité tard en troisième période et les Sea Dogs de Saint-Jean ont battu les Islanders de Charlottetown 6-4.

Alors qu’il restait plus de cinq minutes à écouler au troisième engagement, Deakin-Poot a accepté une remise de William Villeneuve pour procurer aux Sea Dogs leur première avance de l’affrontement.

L’espoir au prochain repêchage de la LNH Maxim Cajkovic a fait bouger les cordages deux fois, tout comme William Poirier. Robbie Burt a été l’auteur de l’autre but des Sea Dogs, qui ont mis fin à une série de trois défaites.

Les Islanders n’avaient perdu qu’un seul match en temps réglementaire à leurs 12 derniers, mais ils ont laissé filer trois avances contre les Sea Dogs. Nikita Alexandrov, Derek Gentile, Daniel Hardie et Kevin Gursoy ont marqué.

Après avoir perdu ses 12 derniers départs, le gardien des Sea Dogs Alex D’Orio a gagné ses deux derniers, dont celui-ci grâce 34 arrêts. Dakota Lund-Cornish a encaissé la défaite pour les Islanders après avoir stoppé 31 lancers.

Cataractes 1 – Remparts 2

Andrew Coxhead a marqué le but victorieux à 13:39 du troisième vingt et les Remparts de Québec ont défait les Cataractes de Shawinigan 2-1.

Coxhead a complété une mise en scène de Matthew Grouchy et Benjamin Gagné pour permettre aux Remparts de signer une deuxième victoire consécutive.

Xavier Cormier avait ouvert le pointage pour les Remparts, qui n’ont donné qu’un seul tir aux Cataractes pendant plus d’une période de jeu.

Il a fallu attendre à la dernière minute du second tiers pour voir les visiteurs créer l’égalité par l’entremise de Mavrik Bourque. La formation de Shawinigan s’est inclinée pour une quatrième fois de suite.

Dereck Baribeau a connu une soirée tranquille, réalisant 10 arrêts pour les hommes de Patrick Roy. Le gardien recrue Antoine Coulombe a été plus occupé, repoussant 33 rondelles pour les Cataractes.

Tigres 3 – Saguenéens 2

Les Tigres de Victoriaville ont inscrit trois buts sans réplique pour triompher 3-2 contre les Saguenéens de Chicoutimi.

Alors que les Saguenéens jouaient en avantage numérique en troisième période, Simon Lafrance a profité d’un manque de communication en défensive pour porter le pointage à 3-1 en faveur des Tigres.

Jordan Brière et Edouard Ouellet ont aussi touché la cible pour la troupe de Victoriaville, qui a gagné pour une première fois en quatre parties.

Vladislav Kotkov, avec ses 14e et 15e réussites de la campagne, a été l’unique buteur des Saguenéens, qui cherchaient à gagner un deuxième match de suite.

Le gardien des Tigres Tristan Côté-Cazenave a effectué 28 arrêts pour signer une première victoire depuis son retour au jeu. Zachary Bouthillier a réalisé 20 arrêts pour les Saguenéens dans la défaite.