SAINT-LOUIS — Ryan O’Reilly a surpris Philipp Grubauer en enfilant l’aiguille en désavantage numérique, à 2:05 de la période de prolongation pour propulser les Blues de St. Louis vers une victoire de 4-3 aux dépens de l’Avalanche du Colorado.

Alors que Vladimir Tarasenko se trouvait au cachot pour deux minutes, Robert Bertuzzo a bloqué le tir de Tyson Barrie dans le territoire des Blues et a poussé la rondelle pour permettre à O’Reilly de s’amener seul devant la cage adverse pour battre Grubauer d’un tir des poignets.

Colton Parayko a fait mouche à deux reprises et Ivan Barbashev a complété la marque du côté des Blues. Jake Allen a pour sa part réalisé 39 arrêts.

J.T. Compher a récolté un but et une mention d’aide, alors que Sven Andrighetto et Matt Calvert ont également noirci la feuille de pointage pour l’Avalanche. Grubauer a repoussé 24 lancers.