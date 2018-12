CHICAGO — Mark Scheifele a trompé la vigilance de Corey Crawford à deux reprises et a permis aux Jets de Winnipeg de vaincre les Blackhawks de Chicago 4-3, vendredi soir, grâce à un but en prolongation.

Posté derrière le filet adverse, Scheifele a ramené la rondelle dans l’enclave et a battu Crawford pour inscrire son 20e but de la saison. L’attaquant des Jets a récolté quatre buts et sept mentions d’aide à ses quatre derniers matchs, dont un but à chacune de ses trois dernières rencontres.

Tirant de l’arrière 3-2, Erik Gustafsson a décoché un tir sur réception pour déjouer Laurent Brossoit, avec seulement 7,5 secondes à écouler en troisième période pour permettre aux Blackhawks de forcer la tenue d’une période de prolongation. Gustafsson était de retour dans la formation des Jets après avoir raté deux matchs en raison d’un virus.

Patrik Laine et Mathieu Perreault ont complété la marque du côté des visiteurs, qui ont surclassé les Predators de Nashville au sommet de l’Association de l’Ouest. Blake Wheeler a pour sa part récolté deux mentions d’aide pour porter son total à 37, un sommet chez les Jets.

Les Jets (21-9-2) ont mis la main sur leur huitième victoire en neuf matchs, alors qu’ils poursuivent leur séquence de12 matchs en 22 jours au mois de décembre.

Jonathan Toews a été l’auteur des deux premiers buts des Blackhawks (10-19-5), qui ont encaissé un neuvième revers en 10 affrontements. Crawford a terminé avec 38 arrêts.