WASHINGTON — Alex Ovechkin a enfilé son 29e but de la saison pour prolonger à 14 sa séquence de matchs avec au moins un point et a par la suite mis un terme au débat en marquant le but gagnant en fusillade pour aider les Capitals de Washington à battre les Sabres de Buffalo 4-3, samedi soir.

Il s’agissait d’une cinquième victoire consécutive pour les champions en titre de la Coupe Stanley.

Ovechkin a récolté 17 buts et six aides à ses 14 derniers matchs et a marqué lors de ses six derniers affrontements. Il était à deux buts près de devenir le premier joueur de l’histoire de la LNH à réussir un tour du chapeau lors de trois matchs d’affilée.

Brett Connolly et Jakub Vrana ont également touché la cible en temps réglementaire pour les Capitals. Phoenix Copley a pour sa part repoussé 25 lancers.

Le capitaine des Sabres Jack Eichel a fait bouger les cordages à deux reprises et le premier choix au repêchage de 2018, Rasmus Dahlin, a enfilé l’aiguille en avantage numérique. De l’autre côté de la patinoire, Carter Hutton a bloqué 35 des 38 tirs dirigés vers lui, dont sept par Ovechkin.