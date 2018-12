UNIONDALE, N.Y. — Mathew Barzal a fait mouche en avantage numérique en troisième période et il a enfilé le seul but en avantage numérique pour permettre aux Islanders de New York de vaincre les Red Wings de Detroit 4-3, samedi soir.

Anthony Beauvillier et Casey Cizikas ont eux aussi fait scintiller la lumière des buts en temps réglementaire pour les Islanders, qui ont battu les Red Wings pour une quatrième fois de suite — incluant un gain de 3-2 samedi dernier. Thomas Greiss a repoussé 18 lancers.

Thomas Vanek a nivelé la marque en troisième période, alors qu’il restait 1:03 à écouler et a récolté deux mentions d’assistance, alors que Gustav Nyquist et Trevor Daley ont complété la marque pour les Red Wings, qui ont encaissé un sixième revers en huit matchs. Jonathan Bernier a bloqué 45 rondelles dans la défaite.

Cizikas et Barzal ont trouvé le fond du filet en moins de trois minutes au troisième engagement pour donner les devants 3-2 aux Islanders, avec 6:04 à faire avant la fin de la rencontre. Les Red Wings ont toutefois retiré le gardien de but et Vanek a profité de la présence d’un sixième joueur pour remettre les compteurs à zéro.