ENGLEWOOD, Colo. — Baker Mayfield a capitalisé sur les nombreuses blessures et les décisions douteuses pour mener les Browns de Cleveland vers un gain de 17-16 face aux Broncos de Denver, samedi soir.

Les Browns ont profité des cinq demis de coin blessés chez les Broncos pour raviver les espoirs de se tailler une place en éliminatoires.

Mayfiled a lancé une passe de touché à Antonio Calloway avec un peu moins de 12 minutes à faire pour donner la victoire aux Browns (6-7-1). La formation de Cleveland a ainsi mis un terme à la séquence de 11 défaites contre les Broncos (6-8).

Possédant un dossier de 3-28 à l’étranger au cours des quatre dernières saisons, les Browns pourraient terminer avec un dossier gagnant pour la première fois depuis 2007 et pourraient également se tailler une place en éliminatoires pour la première fois depuis 2002.

Le touché de Calloway a permis aux Browns de reprendre les devants 17-13, après avoir bousillé une avance de 7-0 au premier quart.

Les Broncos ont par la suite répliqué avec une séquence de 13 jeux à l’attaque, qui a duré un peu plus de sept minutes, mais l’entraîneur Vance Joseph a choisi d’envoyer le botteur Brandon McManus pour un placement plutôt que de tenter un quatrième essai et une verge à franchir, à la ligne de six verges des Browns, alors qu’il restait 4:35 à écouler au cadran.