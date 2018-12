DENVER — Gabriel Landeskog a fait bouger deux fois les cordages, dont le but gagnant avec 3:20 à écouler au tableau indicateur, et l’Avalanche du Colorado a tenu le fort après avoir bousillé une avance de trois buts pour défaire les Stars de Dallas 6-4, samedi soir.

Mikko Rantanen a lui aussi fait mouche à deux reprises en avantage numérique.

Landeskog, Matt Calvert et Rantanen ont permis à l’Avalanche de prendre les devants 3-0 après les 20 premières minutes de jeu, période au cours de laquelle les locaux se sont fait refuser deux buts en raison de l’obstruction faite au gardien de but.

Esa Lindell et Tyler Seguin ont redonné vie aux Stars en inscrivant deux buts dans un intervalle de 44 secondes en deuxième période. Seguin a ajouté un but en troisième et Jamie Benn a nivelé la marque, avec 4:36 à faire.

Landeskog n’a pas mis de temps pour inscrire le but gagnant, après avoir redirigé le tir de la pointe d’Erik Johnson. Nathan MacKinnon a scellé la victoire en ajoutant un but dans un filet désert. MacKinnon a également récolté trois mentions d’aide pour aider l’Avalanche à mettre un terme à leur série de trois défaites.

Ben Bishop a donné un souffle nouveau aux Stars lorsqu’il a remplacé Anton Khudobin en deuxième période. Il a conclu avec 14 arrêts.