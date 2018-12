VANCOUVER — Brock Boeser a inscrit son 11e but de la saison en plus de récolter une mention d’assistance et les Canucks de Vancouver n’ont fait qu’une bouchée des Flyers de Philadelphie, l’emportant 5-1, samedi soir.

Chris Tanev, Loui Eriksson, Josh Leivo et Markus Granlund ont également noirci la feuille de pointage chez les Canucks (15-16-4), alors que Troy Stecher a ajouté deux mentions d’aide.

Jacob Markstrom a bloqué 31 des 32 tirs des Flyers, en route vers la victoire.

Scott Laughton a été l’auteur du seul but des Flyers (12-15-4), qui ont encaissé un second revers d’affilée en autant de soirs. Le gardien substitut Alex Lyon a réalisé 17 arrêts.