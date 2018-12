NEW YORK — Alex Tuch a marqué d’un angle restreint en prolongation et les Golden Knights de Vegas ont vaincu les Rangers de New York 4-3, dimanche après-midi.

Marc-André Fleury a stoppé 27 rondelles pour signer une 423e victoire en carrière dans la LNH, ce qui le place à égalité avec Tony Esposito au neuvième rang de l’histoire à ce chapitre.

Paul Stastny, avec son premier but de la saison, Reilly Smith et William Carrier ont aussi contribué offensivement pour les Golden Knights, qui ont amassé au moins un point à leurs quatre dernières parties.

Chris Kreider, Brady Skjei et Mika Zibanejad ont enfilé l’aiguille pour les Rangers, qui ont perdu un troisième match consécutif à domicile. Kevin Hayes a participé aux trois buts des siens.

Henrik Lundqvist a été bombardé de 41 tirs et il en a repoussé 37 dans la défaite.

Kreider a créé l’égalité 3-3 quand son tir des poignets a déjoué Fleury du côté de la mitaine à 3:29 du troisième engagement. Il s’agissait du 15e but de la saison de Kreider, un sommet chez les Rangers.