ATLANTA — Julio Jones a réussi un attrapé spectaculaire pour un touché, Deion Jones a retourné une interception pour un majeur et les Falcons d’Atlanta ont écrasé les Cardinals d’Arizona 40-14, dimanche.

Les Falcons (5-9), qui ont mis fin à une série de cinq revers, ont provoqué trois revirements et ils ont réussi sept sacs aux dépens de la recrue Josh Rosen.

Du côté des Cardinals (3-11), ils ont perdu un deuxième match de suite et cinq de leurs six derniers sous la tutelle de l’entraîneur-chef de première année Steve Wilks.

Jones a capté six passes pour des gains de 82 verges. Son touché de 22 verges dans les dernières secondes de la première demie a propulsé les Falcons en avant 26-7. Jones a devancé Patrick Peterson le long des lignes de côté à gauche et il a plongé pour saisir le ballon.

Le quart des Falcons Matt Ryan a inscrit un touché sur une course d’une verge et il a obtenu 231 verges par la passe. Matt Bryant a réussi deux courts placements et Tevin Coleman a réalisé une course de 43 verges pour un majeur.

Grady Jarrett a obtenu deux des sept sacs des Falcons et la défensive des Cardinals a alloué 215 verges à la pire attaque au sol de la NFL.

Jouant derrière une ligne offensive qui a perdu six joueurs, tous placés sur la liste des blessés, Rosen a été harcelé tout l’après-midi. Il a conclu la partie avec une cote d’efficacité de 38,4.