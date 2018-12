SELVA DI VAL GARDENA, Italie — Lindsey Vonn espère pouvoir revenir d’une blessure au genou le mois prochain, pour ainsi poursuivre sa quête du record de victoires en Coupe du Monde.

«C’est le plan», a confié dimanche l’entraîneur de l’équipe américaine de ski alpin, Paul Kristofic.

Vonn s’est étirée un ligament du genou lors d’une chute à l’entraînement, le 19 novembre, subissant aussi une contusion à un os.

Janvier serait opportun pour le retour de Vonn, car il y a trois week-ends consécutifs de courses de vitesse (descente et super-G), ses spécialités. Ça débute les 12 et 13 janvier en Autriche, avant l’Italie et l’Allemagne.

Vonn est à six gains d’égaler les 86 victoires d’Ingemar Stenmark, de la Suède. Elle n’a pas encore repris l’entraînement sur neige, par contre.

«Elle fait juste de la rééducation, a dit Kristofic, ajoutant qu’aucune date précise n’est fixée pour reprendre l’entraînement spécifique. Ça dépend vraiment de la façon dont ça se passe quand elle n’est pas sur la neige. C’est un peu au jour le jour.»

Mikaela Shiffrin, meneuse au classement général, va délaisser des courses de vitesse mardi et mercredi, à Val Gardena. Elle se repose après avoir remporté ses trois dernières courses, et elle veut garder de l’énergie pour du slalom et du slalom géant. La prochaine descente de Shiffrin aura lieu à Cortina, le 19 janvier.