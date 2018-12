NEW YORK — Le gaucher J.A. Happ et les Yankees de New York ont finalisé leur pacte de deux saisons d’une valeur de 34 millions $ US.

Happ touchera 17 millions $ pour les deux prochaines campagnes et l’entente est assortie d’une clause d’option de 17 millions $ pour 2021 qui pourrait devenir garantie selon le nombre de départs et de manches lancées par Happ en 2020.

L’artilleur de 36 ans devrait faire partie d’une rotation comprenant Luis Severino, Masahiro Tanaka, C.C. Sabathia et James Paxton, acquis des Mariners de Seattle il y a quelques semaines.

Happ a pris part au match des étoiles de 2018 pour la première fois de sa carrière, avant d’être échangé des Blue Jays de Toronto aux Yankees, le 26 juillet. En 11 départs dans la Grosse Pomme, il a compilé une excellente fiche de 7-0 avec une moyenne de points mérités de 2,69, pour porter ses totaux de la saison à 17-6 et une m.p.m. de 3,65.

Afin de lui faire de la place au sein de leur formation, les Yankees ont désigné le droitier Parker Bridwell pour assignation.