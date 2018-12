AROSA, Suisse — La Canadienne Marielle Thompson a mérité le bronze alors que débutait la Coupe du monde de ski cross, lundi.

L’athlète de Whistler s’est classée derrière Fanny Smith de la Suisse et Sandra Naeslund de la Suède.

Brittany Phelan, de Mont-Tremblant, a terminé sixième.

On souhaitait lancer la saison plus tôt, mais deux rendez-vous ont été annulés à cause d’un manque de neige.

La Coupe du monde se poursuivra du 20 au 22 décembre à Innichen, en Italie.