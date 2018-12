MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé lundi soir au Centre Bell entre les Bruins de Boston et le Canadien de Montréal.

Chaput gaffe, les Bruins marquent

Les joueurs du 4e trio du Canadien ont réussi plus de bons coups que de mauvais au cours des récents matchs. Ce qui ne veut pas dire qu’ils sont à l’abri des erreurs. Michael Chaput en a commis une coûteuse dès la troisième minute de jeu et les Bruins en ont profité pour ouvrir la marque. Alors qu’il tentait une sortie de zone, Chaput a effectué une passe molle, en diagonale, que Colby Cave a interceptée près de la ligne bleue du Tricolore. Cave a remis la rondelle à David Backes, qui l’a aussitôt glissée à Joakim Nordstrom. Ce dernier a décoché un vif tir des poignets qui a battu Carey Price du côté du bàton.

Deux autres opportunités inexploitées

En ce qui a trait au Canadien, il va peut-être falloir trouver une expression autre que «avantage numérique» car depuis le 1er décembre, ses supériorités numériques ne lui procurent aucun avantage. Enlisés dans une disette de 0-en-22 avant le match contre les Bruins, les hommes de Claude Julien ont laissé filer deux autres opportunités avec un joueur de plus en première période. Ils ont bien obtenu quatre tirs en direction de Jaroslav Halak, mais aucun d’eux n’a été trop menaçant, et les présences en territoire rival ont été rarement soutenues.

Un peu de pression sur Jaroslav Halak

Les joueurs du Canadien ont eu besoin de presque huit minutes pour tester Jaroslav Halak une première fois en deuxième période. Ce tir du défenseur Noah Juulsen a semblé donner un peu d’entrain aux hommes de Claude Julien, qui ont connu leurs meilleurs moments les plus menaçants du match au milieu de l’engagement. La meilleure chance de marquer a appartenu à Paul Byron, environ une minute plus tard, mais l’ancien gardien du Canadien s’est imposé pour préserver l’avance d’un but des Bruins.

Price se surpasse mais finit par flancher

Comme les joueurs du Canadien étaient incapables de générer quoi que ce soit à l’attaque, ils ont dû se tourner vers Carey Price pour les garder dans le match. Le gardien du Tricolore a bien répondu au défi en frustrant, tour à tour, David Pastrnak et Torey Krug dans un intervalle de 30 secondes. Toutefois, Price n’a rien pu faire sur le 1er but en carrière de Colby Cave, marqué durant la dernière minute de jeu de l’engagement, après une belle passe de Pastrnak à Charlie McAvoy.

Le Canadien accorde un autre but à un bien mauvais moment

Boston a creusé l’écart 46 secondes après le début du troisième tiers. Suite à un revirement causé par Brendan Gallagher, Charlie McAvoy a refilé à David Krejci, qui a récolté son sixième but de la saison. Brad Marchand a ajouté un 11e filet à 5:06 tandis que Jaroslav Halak a mérité un troisième jeu blanc cette saison, un 45e en carrière. Les Bruins mettaient fin à une brève série de deux revers. Le Tricolore a été blanchi une seule autre fois cette saison – le 11 octobre au Centre Bell, quand les Kings ont prévalu 3-0.