COLUMBUS, Ohio — Nick Foligno a touché la cible dès la 40e seconde du troisième engagement et les Blue Jackets de Columbus ont blanchi les Golden Knights de Vegas 1-0, lundi soir.

Foligno a aperçu le retour de lancer du défenseur Seth Jones et il a poussé la rondelle derrière le gardien Malcolm Subban. Foligno disputait un 800e match en carrière dans la LNH et il a mis fin à une série de cinq matchs sans but.

Sergei Bobrovsky a repoussé 28 rondelles pour enregistrer un 25e blanchissage en carrière et un premier cette saison. Il s’est dressé devant les Golden Knights en fin de rencontre alors qu’ils jouaient avec un joueur en plus.

Les Blue Jackets accepteront cette victoire avec joie, eux qui avaient perdu cinq de leurs sept dernières sorties.

Outre le but alloué à Foligno, Subban a connu un bon départ en remplacement de Marc-André Fleury. Il a bloqué 30 lancers.

Les Golden Knights ont vu leur séquence de matchs avec au moins un point s’arrêter à quatre.