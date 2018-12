CHICAGO — L’homme à tout faire Daniel Descalso a signé un contrat de deux ans avec les Cubs de Chicago, mardi.

Il empochera 1,5M$ l’an prochain et 2,5M$ en 2020. Les Cubs ont une option de 3,5M$ pour 2021.

La saison dernière, l’athlète de 32 ans a frappé pour ,237 avec l’Arizona, oeuvrant surtout au deuxième but. Il a établi des sommets personnels avec 13 circuits et 57 points produits, prenant part à 138 matches, son plus haut total depuis 2012.

En neuf saisons avec les Cards, les Rockies et les D’Backs, Descalso frappe pour ,240, avec 46 longues balles et 279 points produits.

Au fil de 997 matches, il a joué à toutes les positions sauf voltigeur de centre et receveur.