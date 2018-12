NEW YORK — Sept joueurs des Chargers de Los Angeles ont été élus en vue du Pro Bowl, incluant le maraudeur Derwin James, l’un des six joueurs recrue à avoir été retenus en vue du match des étoiles de la NFL.

Au sein de l’équipe de l’Association américaine, James, un choix de première ronde, retrouvera ses coéquipiers Philip Rivers (quart), Keenan Allen (ailier espacé), Melvin Gordon (demi offensif), Melvin Ingram (ailier défensif), Mike Pouncey (centre) et Adrian Phillips (équipes spéciales).

James et Phillips seront les deux seuls partants. Par ailleurs, Maurkice Pouncey, des Steelers de Pittsburgh, le frère de Mike, sera le centre partant pour l’Association américaine.

Rivers sera l’adjoint de Patrick Mahomes, des Chiefs de Kansas City, l’un des 29 joueurs ayant été élus pour la première fois au Pro Bowl, qui sera présenté le 27 janvier à Orlando.

En plus de James, les autres recrues sont le demi offensif Saquon Barkley, des Giants de New York, le botteur Michael Dickson, des Seahawks de Seattle, le demi offensif Phillip Lindsay, des Broncos de Denver, le garde Quenton Nelson, des Colts d’Indianapolis, et le demi de coin Denzel Wads, des Browns de Cleveland.

Lindsay est un joueur non repêché.

Tom Brady, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, est l’autre quart de l’Association américaine.

Les Steelers et les Chiefs enverront six joueurs au Pro Bowl.

Dans l’Association nationale, les Saints de La Nouvelle-Orléans, les Cowboys de Dallas et les Bears de Chicago seront représentés par cinq joueurs.

Drew Brees, des Saints, sera le quart partant, et sera appuyé par Aaron Rodgers des Packers de Green Bay et Jared Goff, des Rams de Los Angeles.