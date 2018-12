PHILADELPHIE — Carter Hart a bloqué 22 tirs à ses débuts dans la LNH, mardi, aidant les Flyers de Philadelphie à l’emporter 3-2 aux dépens des Red Wings de Detroit.

L’entraîneur-chef par intérim, Scott Gordon, a ainsi récolté la victoire à son premier match en poste. Dave Hakstol a été congédié lundi.

Shayne Gostisbehere et James van Riemsdyk ont chacun obtenu un but et une passe.

Radko Gudas a été l’autre buteur des Flyers, qui mettaient fin à une série de quatre défaites.

Dennis Cholowski et Jacob de la Rose ont riposté pour les Red Wings, qui perdaient un quatrième match d’affilée.

Hart est un Albertain de 20 ans, choisi au deuxième tour en 2016. Les Flyers l’ont fait graduer lundi de la Ligue américaine, où il montrait une fiche de 9-5-2, avec Lehigh Valley.

Hart a brillé en fin de match en stoppant un tir frappé de Martin Frk, avec 10 secondes à jouer.

Les Flyers seront de retour en action jeudi. Cette fois, les visiteurs seront les Predators de Nashville.