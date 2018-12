NEW YORK — Kevin Hayes a fait vibrer les cordages lors d’une échappée avec 40 secondes à jouer à la troisième période, en désavantage numérique, et les Rangers de New York sont venus de l’arrière pour battre les Ducks d’Anaheim 3-1 mardi soir.

Vladislav Namestnikov a marqué un but et récolté deux mentions d’aide et Filip Chytil a ajouté le filet d’assurance dans une cage déserte lors d’une troisième période de trois buts des Rangers.

Le gardien Alexandar Georgiev, rappelé dimanche après un séjour dans les Ligues mineures, a bloqué 14 tirs et aidé les Rangers à récolter une deuxième victoire en huit parties (2-3-3).

Pontus Aberg, en deuxième période, a fait dévier un tir derrière Georgiev pour le seul but des Ducks, qui avaient gagné neuf de leurs dix derniers matchs.

À sa première sortie dans l’uniforme des Ducks après avoir été réclamé des Blues de St. Louis le 11 décembre, Chad Johnson a stoppé 21 rondelles.

Alors que Chytil se trouvait au banc des punitions pour obstruction à l’endroit de Johnson, Hayes s’est présenté sur le flanc gauche et a décoché un tir que Johnson a partiellement stoppé. La rondelle a cependant continué sa route et traversé la ligne rouge pour donner aux Rangers une avance de 2-1.

Hayes inscrivait ainsi son 9e but de la saison. À ses cinq derniers matchs, Hayes compte quatre buts et dix points.

Le but de Chytil a été marqué à 19:41.