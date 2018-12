ST. PAUL, Minn. — Logan Couture a marqué deux buts et Martin Jones a réalisé 26 arrêts pour son premier blanchissage de la saison dans un gain de 4-0 des Sharks de San Jose contre le Wild du Minnesota mardi soir.

Joe Pavelski a inscrit son 21e but de la saison pour les Sharks, qui ont gagné leurs cinq dernières parties et sept de leurs huit dernières rencontres. Lukas Radil, un joueur recrue, a ajouté un but dans un filet désert et une mention d’aide.

Devan Dubnyk a stoppé 21 tirs pour le Wild, qui a perdu sept de ses dix dernières rencontres.

Un départ léthargique des deux équipes a tourné en faveur des Sharks, qui ont frappé deux fois en 29 secondes en deuxième période.

Posté derrière le filet, Radil a effectué une passe à l’aveuglette vers le devant du but. Alors qu’il fonçait vers le filet, Couture a décoché un tir sur réception qui n’a donné aucune chance à Dubnyk.

Pavelski a enchaîné aussitôt après à la suite d’une passe de Tomas Hertl qui lui a permis de s’échapper et d’obtenir un huitième but à ses 11 dernières rencontres.

Hertl a récolté deux aides et connu un quatrième match avec au moins deux points à ses cinq derniers.

Après avoir connu une brève soirée face aux Blackhawks de Chicago dimanche, alors qu’il avait concédé trois buts sur seulement sept tirs, Jones a réagi face au Wild et enregistré le 20e jeu blanc de sa carrière.