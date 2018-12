LA HAVANE — Le baseball majeur, l’Association des joueurs et les dirigeants du baseball cubain ont conclu une entente qui permettra aux joueurs cubains de signer des contrats des ligues majeures sans faire défection, mercredi.

On souhaite ainsi éliminer un dangereux trafic qui opère depuis des décennies.

L’entente permet aux Cubains de signer des contrats en vertu de règles similaires à ceux offerts aux joueurs qui ont des contrats avec des clubs japonais, sud-coréens et taïwanais. Le pacte est valide jusqu’au 31 octobre 2021.

Seuls les joueurs ayant un contrat avec la fédération cubaine sont couverts par l’entente. La fédération a accepté de libérer tous les joueurs de 25 ans et plus ayant au moins six ans d’expérience chez les pros. Selon la convention collective du baseball majeur, ils seraient considérés comme des professionnels, et leur salaire ne compterait pas au niveau des fonds alloués pour attirer des joueurs internationaux, parmi les joueurs amateurs.

La fédération cubaine pourra à sa discrétion libérer de plus jeunes joueurs, pour qu’ils puissent signer des contrats des ligues mineures avec des équipes des ligues majeures.