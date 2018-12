OTTAWA — La Commission de la Capitale nationale (CCN) soutient qu’elle mettra un terme à une entente de développement avec Groupe RendezVous LeBreton, qui inclut le propriétaire des Sénateurs d’Ottawa, Eugene Melnyk, en raison des disputes judiciaires au sein du groupe.

La société de la Couronne responsable des terrains des plaines LeBreton avait signé le 19 janvier dernier une fiche de conditions du promoteur préféré avec RendezVous LeBreton — un groupe composé de Trinity Development Group et de Capital Sports Management (CSMI), qui appartient à Melnyk — dans le but de permettre la construction d’un nouvel aréna pour l’équipe de la LNH.

Le plan a rencontré un obstacle le mois dernier quand le regroupement a informé la CCN que des problèmes entre les partenaires empêchaient le groupe d’aller de l’avant avec sa proposition.

Les choses ont continué à se détériorer quand Melnyk a intenté une poursuite de 700 millions $ contre le président du groupe Trinity, John Ruddy, tard en novembre. Dans un communiqué, CSMI alléguait «plusieurs violations qui découlent d’un conflit d’intérêts qui a entraîné directement l’échec du partenariat».

Ruddy et Trinity ont répliqué mardi en intentant une poursuite de 1 milliard $. Dans la demande reconventionnelle, Trinity stipule que la poursuite de Melnyk n’a «aucun fondement» et avance que «les allégations contre John Ruddy sont particulièrement scandaleuses».

La CCN a indiqué que la fin du partenariat entrera en vigueur 30 jours après l’annonce initiale. Elle a ajouté que les prochaines étapes dans le processus de développement du terrain des plaines LeBreton seront discutées lors des prochaines audiences publiques en janvier.

«C’est avec regret que nous prenons note de la décision de la CCN de mettre fin au processus en vertu duquel nous poursuivions le réaménagement historique des plaines LeBreton, ont dit les Sénateurs dans une déclaration.

«Depuis plus d’un an, nous avons tenté de résoudre nos problèmes concernant les failles du modèle économique pour le réaménagement, à la fois dans le cadre de nos négociations privées avec la CCN et ensuite publiquement depuis le 22 novembre 2018.

«Après que la CCN eut décidé de prolonger sa décision ultime jusqu’en janvier 2019, nous avons officiellement demandé à la société d’État de rencontrer les parties afin de déterminer le meilleur moyen pour trouver une solution à ces problèmes. À notre grande consternation, la CCN a rejeté les deux demandes.»

Les Sénateurs évoluent présentement au Centre Canadian Tire, à Kanata, loin du centre-ville d’Ottawa.