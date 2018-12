LAS VEGAS — L’attaquant des Golden Knights de Vegas Max Pacioretty ratera au moins une semaine d’action en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée.

L’équipe a inscrit son nom sur la liste des blessés mercredi. Pacioretty a quitté la rencontre de lundi face aux Blue Jackets de Columbus à mi-chemin en deuxième période, après qu’il soit entré en collision avec le centre des Blue Jackets Riley Nash.

Âgé de 30 ans, Pacioretty a inscrit 10 buts et neuf aides en 30 rencontres à sa première saison avec les Golden Knights. Ces derniers ont acquis ses services du Canadien de Montréal en septembre, en retour des attaquants Tomas Tatar et Nick Suzuki et d’un choix de deuxième tour en 2019.

Pacioretty avait raté quatre parties plus tôt cette saison en raison d’une blessure au haut du corps, puis avait sauté son tour le 4 décembre face aux Capitals de Washington en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée.

Pour remplacer Pacioretty dans leur formation, les Golden Knights ont rappelé l’attaquant Brandon Pirri des Wolves de Chicago. Pirri domine la Ligue américaine de hockey cette saison avec 41 points (17 buts et 24 aides) en 28 matchs.