TORONTO — Des travailleurs s’affairaient à rénover le Rogers Centre, mercredi, au moment même où le président des Blue Jays, Mark Shapiro, abordait ce qui sera fait au domicile du club.

Le stade du centre-ville aura notamment un toit mis à neuf mais en fait, la plupart des travaux auront lieu au complexe printaniter de Dunedin, en Floride.

Shapiro dévoilait mercredi les plans pour un projet de 80 M $ US, qui va tripler la taille de l’endroit et l’embellir de façon considérable.

«Je pense que nous aurons globalement les meilleures installations du baseball majeur», a t-il dit.

Les travaux devraient commencer le mois prochain et se terminer en février 2020. On ajoutera 3000 sièges au stade de Dunedin, qui sera de plus enjolivé d’une promenade.

Le comté Pinellas contribuera environ 41 M $, les Jays 20 M $ et l’état de la Floride 13 M $, tandis que la ville de Dunedin fournira six millions $ et le terrain.

Un bail de 25 ans débutera lorsque la construction sera terminée.

«Nous passons d’un complexe passéiste à un centre à la fine pointe de la technologie, qui va offrir des avantages concurrentiels et nous aider à développer nos joueurs le mieux possible.»

Les Blue Jays de Dunedin, du niveau A, devront jouer ailleurs en 2019.

Pendant ce temps, à Toronto, des travaux d’imperméabilisation et de réparation du béton étaient en cours, juste à l’extérieur du Rogers Centre.

Le grand club prévoit aussi retoucher la promenade et des kiosques alimentaires, en plus de construire un nouvel espace ‘premium’ au niveau 300, derrière le marbre.

Le toit aura une nouvelle membrane. Le gazon artificiel nécessitera probablement une mise à niveau dans un an ou deux; il semble y avoir peu de chances pour du gazon naturel, vu les coûts.

Shapiro a également parlé de ce qu’il envisage au niveau de la formation comme telle.

Les Blue Jays ont montré une fiche de 73-89 en 2018, ratant les séries pour une deuxième année de suite. Les résultats pourraient être semblables pour environ deux ans, l’équipe voulant s’épanouir avec un jeune noyau.

«Obtenir du renfort au monticule est clairement une priorité, a dit Shapiro. Nous voulons aussi bien entourer nos jeunes joueurs. Je m’attends à ce qu’il y ait de l’activité avant le début du camp.»