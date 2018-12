VICTORIA — Maxime Comtois a accumulé deux buts et deux aides et il a propulsé le Canada vers une victoire de 5-3 face à la Suisse, mercredi, dans un match préparatoire en prévision du Championnat mondial de hockey junior.

Cody Glass, Owen Tippett et Jack Studnicka ont aussi touché la cible pour le Canada, qui commencera son tournoi le 26 décembre avec un duel contre le Danemark, à Vancouver.

«C’est une bonne chose de s’être débarrassé de ce match, a noté Comtois, qui est le seul joueur de retour au sein d’Équipe Canada junior après avoir aidé l’unifolié à gagner l’or en janvier dernier. Nous avons démontré du caractère en troisième période et trouvé un moyen de gagner.»

Valentin Nussbaumer, Philipp Kurashev et Tobias Geisser ont répliqué pour la Suisse.

Luca Jan Hollenstein a fait face à un barrage de 41 lancers devant le filet suisse, tandis que le gardien du Canada Michael DiPietro a repoussé 14 tirs.

Les Suisses ont fait preuve d’opportunisme pendant que Hollenstein tentait de les garder dans le match grâce à de nombreux arrêts difficiles.

Le Canada a dominé les deux premières périodes grâce à un échec-avant soutenu et un bon contrôle de la rondelle. Son seul but en troisième période est venu du bâton de Comtois et a été inscrit dans un filet désert.

L’entraîneur-chef du Canada, Tim Hunter, s’est dit satisfait du jeu de sa troupe lors des première et troisième périodes, mais a reconnu qu’il y avait eu baisse de régime lors du deuxième tiers.

«Nous avons levé le pied un peu, a-t-il dit. Nous n’avons pas joué avec autant d’intensité que nous le pouvons lors de la deuxième période. J’espère que ç’a aura été notre pire match lors de notre parcours.»