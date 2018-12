WASHINGTON — Sidney Crosby et Bryan Rust ont touché la cible et les Penguins de Pittsburgh ont freiné Alex Ovechkin et les Capitals de Washington en les battant 2-1, mercredi.

Rust a brisé une égalité de 1-1 tard en deuxième période en marquant son sixième but en cinq matchs et les Penguins ont ensuite fermé la porte aux champions en titre de la coupe Stanley.

Disputant un deuxième match depuis qu’il s’est remis d’une blessure au bas du corps, Matt Murray a effectué 31 arrêts devant le filet des Penguins.

Lars Eller a été l’unique buteur des Capitals, qui avaient remporté leurs cinq rencontres précédentes.

Ovechkin a été blanchi de la feuille de pointage, lui qui avait inscrit au moins un but à chacun de ses sept derniers matchs et qui connaissait la meilleure séquence de sa carrière avec au moins un point à ses 14 dernières sorties.

Le gardien des Capitals Braden Holtby a stoppé 28 tirs, dont un d’Evgeni Malkin en échappée en troisième période, permettant aux siens de rester dans le match.

Murray a toutefois été intraitable lors du dernier tiers, en plus de recevoir un coup de main de ses défenseurs, qui ont balayé deux fois hors de danger des rondelles qui s’étaient faufilées entre ses jambières sur des tirs d’Evgeny Kuznetsov.

Le défenseur des Penguins Jamie Oleksiak a quitté la rencontre après moins d’une minute en première période, à la suite d’un combat contre Tom Wilson.