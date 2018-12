BERNE, Suisse — La championne olympique Michelle Gisin ratera les épreuves de la Coupe du monde ce week-end afin d’être au chevet de son frère, qui est en convalescence à l’hôpital à la suite d’une chute en descente survenue samedi.

Gisin, qui occupe le quatrième rang du classement général, a déclaré qu’elle ratera le slalom géant et le slalom qui se dérouleront à compter de vendredi à Courchevel, en France.

La Fédération suisse de ski a indiqué par voie de communiqué que la médaillée d’or olympique en combiné alpin a déclaré que «ma place est au chevet de Marc et de ma famille».

Marc Gisin s’est fracturé les côtes et subi d’importantes blessures au bassin ainsi qu’au dos lors d’une violente chute survenue à Val Gardena, en Italie. Il est traité chez lui, en Suisse.

Michelle Gisin a participé aux épreuves de mardi et mercredi sur la même piste, à Val Gardena, et signé ses pires résultats cette saison en descente et en super-G.